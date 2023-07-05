Временным тренером "селесао" будет Фернандо Диниз.

Сборная Бразилии по футболу объявила тренера, который возглавит команду в будущем.

Как сообщил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес, новым главным тренером "селесао" станет Карло Анчелотти.

Легендарный итальянский тренер доработает свой контракт с "Реалом" и приступит к работе после завершения следующего сезона. Именно Анчелотти повезет сборную Бразилии на Копа Америка-2024.

Видео дня

Контракт с Карло Анчелотти будет рассчитан до конца чемпионата мира-2026, который пройдет в Канаде, Мексике и США.

Также Эдналдо Родригес сообщил, что до прихода Анчелотти командой будет руководить главный тренер "Флуминенсе" Фернандо Диниз.

"Его план на игру почти аналогичен плану Анчелотти, тренера, который возьмет на себя управление сборной Бразилии на Кубке Америки.

Мы не называем его временным тренером сборной. Он придет и поможет с переходным периодом Бразилии до прихода Анчелотти", - заявил Эдналдо Родригес.

Отметим, что сборная Бразилии осталась без главного тренера после того, как Тите покинул команду после провального выступления на ЧМ-2022. На мундиале в Катаре "селесао" вылетели в 1/4 финала, сенсационно уступив Хорватии.

Карло Анчелотти начал свою тренерскую карьеру с работы ассистентом Арриго Сакки в сборной Италии. Затем он возглавлял "Реджану", "Парму" и "Ювентус". Первых выдающихся успехов Анчелотти добился во главе "Милана". Он тренировал "россонери" в период с 2001 по 2009 год.

Также итальянец возглавлял "Челси", ПСЖ, "Реал", "Баварию", "Наполи" и "Эвертон".

Анчелотти является единственным тренером в истории, которому удалось выиграть все топ-5 чемпионатов Европы, а также 4 кубка Лиги чемпионов. Всего за период своей тренерской карьеры Анчелотти завоевал 24 трофея.

Вас также могут заинтересовать новости: