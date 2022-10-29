В матче Лиги Европы бразилец Антони повеселил публику.

В матче 5-го тура Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" принимал молдавский "Шериф". В первом тайме 22-летний бразилец Антони поразил зрителей крутым финтом: он принял мяч и дважды раскрутил тело вокруг своей оси - на 360 градусов.

Болельщики в Twitter комментируют остроумно:

"Если мы в эпохе соцсетей, то так выглядит первый Тик-ток финт".

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Главный тренер "дьяволов" Эрик тен Хаг остался недовольным действиями Антони.

"Я требую от Антони большего. Больше входить в штрафную, больше действий на ограниченном пространстве. Подобный финт крут, пока он полезен. Если ты не потерял мяч, то все нормально. Но если это финт ради финта, я внесу коррективы", – сказал тен Хаг.

Сам Антони говорит, что благодаря таким финтам он и попал на уровень топового европейского футбола.

Добавим, что "МЮ" выиграл у "Шерифа" со счетом 3:0, голы на счету Далота, Рашфорда и Роналду. Антони был заменен после первого тайма. У "Шерифа" на воротах стоял украинский голкипер Максим Коваль.

Напомним, что английский клуб приобрел Антони у амстердамского "Аякса" за сто миллионов евро прошлым летом.

Антони: карьера