Первый матч команд завершился победой пражской "Славии".

В четверг, 31 августа, луганская "Заря" сыграет ответный матч против чешской "Славии" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Встреча команд пройдет в польском городе Люблин на стадионе "Арена Люблин".

Главным арбитром матча назначен французский рефери Жером Брисард. Помогать ему будут Алексис Оже и Орельен Бертомье.

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Заря - Славия: прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы

Первая встреча команд завершилась победой чешской "Славии" со счетом 2:0.

Между матчами со "Славией" луганский клуб сыграл поединок 5-го тура УПЛ против "Миная". Встреча завершилась вничью - 1:1. После этой игры в отставку с поста главного тренера "Зари" подал Ненад Лалатович. Временно обязанности наставника команды выполняет хорват Младен Бартулович.

К слову, "Славия" на внутренней арене также сенсационно потеряла очки. Пражский клуб сыграл вничью против "Яблонца" (1:1).

На предыдущей стадии турнира клуб из Праги выбил вице-чемпиона прошлого сезона УПЛ - "Днепр-1" (3:0, 1:1).

Заря - Славия: трансляция

Поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы между "Зарей" и "Славией" на территории Украины в прямом эфире покажет телеканал УНИАН.

Кроме того, расширенная версия матча "Заря" – "Славия" будет доступна к просмотру на YouTube-канале FootballHub по этой ссылке. Комментировать матч будет Александр Мельниченко. Также прямая трансляция этой встречи будет доступна на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что в марте 2023 года группа 1+1 media совместно с Фондом "Повернись живим" запустили сбор средств на "Лигу Аэроразведки". В рамках первого этапа проекта удалось собрать 15 000 000 грн на закупку пяти мобильных пунктов управления БпЛА. Вдохновленные результативностью сбора медиагруппа совместно с Фондом компетентной помощи армии решили запустить второй этап проекта для доукомплектования специальных автомобилей для аэроразведчиков 10 бортами "Лелека-100".

Традиционно аккумулирование средств будет происходить в рамках трансляций футбольных поединков Чемпионата Украины по футболу на ресурсах группы 1+1 media – телеканалах 2+2 и УНИАН, а также спортивных Digital-проектах FootballHub и "ПРОФУТБОЛ Digital". Для этого необходимо будет перейти на специальную Банку через QR-код, который будет размещен во время матчей на экранах.

Также сделать свой донат неравнодушные болельщики и все желающие могут через специальный проектный счет, который уже размещен на сайте Фонда по этой ссылке.

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