"Заря" попытается реабилитироваться за поражение в первой игре.

В четверг, 31 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между "Зарей" и "Славией".

Номинально домашний поединок из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину луганский клуб сыграет в польском городе Люблин на стадионе "Арена Люблин".

Обслужит этот матч бригада арбитров из Франции. Главным судьей будет Жером Брисард. Помогать ему будут Алексис Оже и Орельен Бертомье. Четвертый судья - Томас Леонард.

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Напомним, первый матч "Славии" против "Зари" завершился уверенной победой чешского клуба со счетом 2:0. Голами в составе пражской команды отличились Мухамед Тиджани и Лукаш Масопуст.

Заря - Славия: прогноз

Фаворитом ответного матча, по мнению аналитиков, является чешский клуб. На победу "Славии" букмекеры принимают ставки с коэффициентом 1,46. Победа "Зари" оценивается коэффициентом 6,70. Ничья - 4,60.

Проход луганского клуба в следующий раунд турнира оценен коэффициентом 26,00.

По мнению экспертов, ответный матч "Зари" и "Славии" закончится с таким же счетом, как и первая игра - 0:2 в пользу клуба из Праги. Ставки на такой исход принимаются с коэффициентом 7,70.

Добавим, что перед ответным матчем со "Славией" луганский клуб остался без главного тренера. Наставник команды Ненад Лалатович после сенсационной потери очков в игре против "Миная" в УПЛ заявил, что уходит из клуба. Готовить "Зарю" к матчу против чешского клуба будет хорватский специалист Младен Бартулович.

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