Луганский клуб сыграет против команды Жозе Моуринью.

30 сентября в Запорожье пройдет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором встретятся "Заря" и "Рома".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Рома".

Заря - Рома: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.45.

"Заря" и "Рома" в дебютном розыгрыше Лиги конференций выступают в группе С. Их соперниками также являются норвежский "Буде-Глимт" и болгарский ЦСКА.

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В 1-м туре "Заря" проиграла норвежцам со счетом 1:3, а "Рома" разгромила ЦСКА - 5:1.

Главным арбитром этого матча назначен португалец Луиш Годиньо.

Лига конференций, групповой этап, 2-й тур

Заря - Рома

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью:

"Мы смотрели игры "Зари" в Лиге Европы, против "Буде-Глимта" и главные матчи в Украине. Не знаю, изменят ли они что-то завтра, но они всегда играли в очень трудолюбивые 4-4-2, это очень организованная команда. Сложно, но мы хотим победить. У меня есть опыт игр в Украине. С "Ромой" будет четвертый раз - победа здесь никогда не давалась легко".

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Я надеюсь, что у нас будут шансы хорошо сыграть и рассчитывать на позитивный результат. Будет очень тяжело, но нет ничего невозможного, в футболе тем более. Жозе Моуринью - живая легенда, который приезжает к нам в гости и это большая честь. Очень большой опыт не только для ребят, но и для меня в особенности".

Луганский клуб готовился к матчу в стандартном режиме. В то же время "Рома" не стала проводить тренировку в Украине. Команда потренировалась в Риме, а вечером 29 сентября прилетела в Запорожье.

Ранее друг против друга "Заря" и "Рома" не играли.

Автор: Артем Будрин