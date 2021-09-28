Луганский клуб будет принимать команду Жозе Моуринью.

30 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги конференций между луганской "Зарей" и итальянской "Ромой".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Заря - Рома.

Букмекеры не верят в украинскую команду. Фаворитом противостояния они видят именно гостей.

На победу "Ромы" дается коэффициент 1,44, на ничью - 4,60, а на победу "Зари" - 7,00.

На то, что "Заря" не проиграет дома, можно сделать ставку с коэффициентом 2,79, а на то, что "Рома" не проиграет - 1,09.

Заря - Рома: перед матчем

Встреча между луганчанами и римлянами начнется 30 сентября в 19:45 в Запорожье на "Славутич Арене". Команды раньше между собой никогда не пересекались.

"Заря" в первом туре разгромно проиграла норвежскому "Буде-Глимту".

"Рома" в первом туре уничтожила болгарский ЦСКА - 5:1.

Перед поединком с "Ромой" луганчане выиграли очень уверенно в рамках УПЛ у "Днепра-1". А подопечные Жозе Моуринью в прошлом туре Серии А в римском дерби минимально уступили "Лацио" (3:2).

Обслуживать поединок будет португальская бригада арбитров во главе с Луишем Годинью.

Автор: Артем Будрин