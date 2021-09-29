Украинский клуб попытается набрать первые очки в новом турнире УЕФА.

Луганская "Заря" 30 сентября проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Команда Виктора Скрипника дома сыграет против итальянского клуба "Рома".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Заря - Рома.

Заря - Рома: где смотреть матч

Прямую трансляцию противостояния итальянского и украинского клубов можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также просмотр матча будет доступен на платформе "Volia TV".

Стартовый свисток на "Славутич Арене" в Запорожье прозвучит в 19.45.

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Заря - Рома: перед матчем

Команды раньше между собой никогда не пересекались.

"Заря" в первом туре разгромно проиграла норвежскому "Буде-Глимту".

"Рома" в первом туре уничтожила болгарский ЦСКА - 5:1.

Перед поединком с "Ромой" луганчане выиграли очень уверенно в рамках УПЛ у "Днепра-1". А подопечные Жозе Моуринью в прошлом туре Серии А в римском дерби минимально уступили "Лацио" (3:2).

Обслуживать поединок будет португальская бригада арбитров во главе с Луишем Годинью.

Автор: Артем Будрин