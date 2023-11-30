Луганский клуб с крупным счетом уступил бельгийскому "Генту" в рамках 5-го тура.

В четверг, 30 ноября, состоялся поединок пятого тура группвого раунда Лиги конференций УЕФА, в котором "Гент" принимал луганскую "Зарю".

Игра проходила на стадионе "Геламко Арена" в Бельгии и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Футболисты "Гента" открыли счет в игре на 20-й минуте, поразил ворота луганчан Малик Фофана после передачи Питера Геркенса. Во втором тайме бельгийцы забили еще трижды. Сначала на 49-й минуте Арсений Батагов срезал мяч в собственные ворота после прострела с фланга. Затем на 55-й минуте Гифт Орбан забил третий мяч в ворота "Зари". Ассистировал ему Ноа Фадиги. На 75-й минуте Омри Гендельман забил четвертый мяч "Гента".

Видео дня

"Заре" удалось отыграть один мяч на 82-й минуте, гол забил Денис Нагнойный.

"Гент" - "Заря" - 4:1

Голы: Фофана, 20, Батагов, 49 аг, Орбан, 55, Гендельман, 75 - Нагнойный, 82

"Гент": Нарди (Руф, 70), Фортуна (Тиссудали, 70), Ватанабэ, Кандусс (Турунарига, 46), Фадига, Гандельман, Кумс (Юльсагер, 59), Фофана (Лага, 71), Геркенс, Орбан, Кейперс

"Заря": Турбаевский, Снурницын, Боль, Жордан, Данченко (Горбач, 32), Батагов, Азиангбэ (Нагнойный, 63), Чурко (Мишнев, 83), Антюх (Бугай, 62), Кирюханцев (Алефиренко, 83), Герреро

Предупреждения: Фадига (28), Юльсагер (92) - Антюх (39), Азиангбэ (42)

Видео голов:

"Гент" набрал 13 очков и занимает первое место в группе В. На второй строчке с 12 баллами идет израильский "Маккаби" Тель-Авив. Именно эти две команда обеспечили выход в плей-офф Лиги конференций. "Заря" с 4 баллами останется на третьем месте. "Брейдаблик" замыкает квартет - 0 очков.

В заключительном туре группового раунда Лиги конференций "Заря" сыграет против "Брейдаблика", "Гент" встретится с "Маккаби".

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