В четверг, 30 ноября, будут сыграны матчи пятого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА.
Украину в этом турнире на данной стадии представлет только луганская "Заря". В рамках 5-го тура подопечные Юрия Коваля сыграют против бельгийского "Гента".
Также в этой группе израильский "Маккаби" Тель-Авив встретится с исландским "Брейдабликом".
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Лига конференций: расписание матчей 5-го тура
- 15:00 "Брейдаблик" - "Маккаби"
- 17:30 "Астана" - "Динамо" Загреб
- 19:45 "АЗ Алкмаар" - "Зриньски"
- 19:45 "Баллкани" - "Виктория" Пльзень
- 19:45 "Бешикташ" - "Брюгге"
- 19:45 "Буде/Глимт" - "Лугано"
- 19:45 "Гент" - "Заря"
- 19:45 "ХИК" - "Абердин"
- 19:45 "Клаксвик" - "Слован" Братислава
- 19:45 "Олимпия" Любляна - "Лилль"
- 22:00 "Айнтрахт" - "ПАОК"
- 22:00 "Астон Вилла" - "Легия"
- 22:00 "Норшелланн" - "Фенербахче"
- 22:00 "Спартак" Трнава - "Лудогорец"
- 22:00 "Фиорентина" - "Генк"
- 22:00 "Чукарички" - "Ференцварош"
Напомним, действующим чемпионом турнира является английский "Вест Хэм". "Молотобойцы" обыграли "Фиорентину" в решающем матче прошлого сезона.