Украинский клуб в Запорожье проведет ответный матч раунда плей-офф.

26 августа луганская "Заря" проведет ответный матч финального раунда квалификации Лиги Европы против австрийского "Рапида". Команды сыграют на "Славутич-Арене" в Запорожье.

Вашему вниманию видеотрансляция матча "Заря" - "Рапид".

Начало встречи - в 19.30.

Заря - Рапид: прогноз букмекеров

На кону в этом противостоянии - путевка в групповой этап Лиги Европы. В то же время команда, которая проиграет по итогам двух встреч, попадет в групповой этап нового турнира УЕФА Лиги конференций.

Первая встреча команд завершилась разгромной победой "Рапида" со счетом 3:0. "Заря" не реализовала множество моментов, а также допустила грубые ошибки в обороне, что и привело к столь неутешительному результату.

Главным арбитром на матч "Заря" - "Рапид" назначен румынский рефери Иштван Ковач.

Лига Европы, квалификация, раунд плей-офф, ответный матч

"Заря" - "Рапид"

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

FootballHub

Напомним, что "Заря" стартовала в квалификации Лиги Европы с раунда плей-офф. Ранее луганскому клубу еще ни разу не удавалось пройти этот этап - "Заря" четыре раза останавливалась в шаге от выхода в групповой этап.

Автор: Артем Будрин