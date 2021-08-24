Луганскому клубу нужно сотворить сенсацию, чтобы пройти в групповой этап.

26 августа луганская "Заря" проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против австрийского "Рапида".

В первом матче "Заря" проиграла "Рапиду" со счетом 0:3, и теперь шансы луганского клуба на выход в групповой этап турнира оцениваются как крайне низкие.

На проход "Зари" букмекеры дают коэффициент 12,23, тогда как на то, что в групповой этап пройдет "Рапид" - 1,03.

Что касается котировок на победу в ответном матче, то успех "Зари" оценивается коэффициентом 2,37, ничья - 3,75, а виктория "Рапида" - 2,75.

"Заря" в квалификации Лиги Европы: что нужно знать

Для выхода в групповой этап турнира "Заре" необходимо пройти один отборочный раунд.

В случае неудачи в квалификации Лиги Европы, луганский клуб попадет в групповой этап Лиги конференций.

Ранее "Заря" четыре раза играла в квалификации Лиги Европы и во всех четырех случаях останавливалась в шаге от выхода в групповой этап, уступая в раунде плей-офф.

Автор: Антон Дударь