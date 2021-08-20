Рапид забил Заре три гола / фото twitter.com/skrapid
Луганская "Заря" в Вене провела матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против местного "Рапида".
Встреча завершилась разгромным поражением луганского клуба со счетом 0:3.
Луганчане создали множество моментов, но не реализовали ни один. В то же время "Рапид" воспользовался ошибками "Зари" в обороне.
Вашему вниманию видеообзор и полное видео матча "Рапид" - "Заря".
Видеообзор матча
Полное видео матча
"Заря" в квалификации Лиги Европы: что нужно знать
- Для выхода в групповой этап турнира "Заре" необходимо пройти один отборочный раунд.
- В случае неудачи в квалификации Лиги Европы, луганский клуб попадет в групповой этап Лиги конференций.
Ранее "Заря" четыре раза играла в квалификации Лиги Европы и во всех четырех случаях останавливалась в шаге от выхода в групповой этап, уступая в раунде плей-офф.