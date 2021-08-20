Луганский клуб стартовал в квалификации Лиги Европы.

Луганская "Заря" в Вене провела матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против местного "Рапида".

Встреча завершилась разгромным поражением луганского клуба со счетом 0:3.

Луганчане создали множество моментов, но не реализовали ни один. В то же время "Рапид" воспользовался ошибками "Зари" в обороне.

Вашему вниманию видеообзор и полное видео матча "Рапид" - "Заря".

Видеообзор матча

Полное видео матча

"Заря" в квалификации Лиги Европы: что нужно знать

Для выхода в групповой этап турнира "Заре" необходимо пройти один отборочный раунд.

В случае неудачи в квалификации Лиги Европы, луганский клуб попадет в групповой этап Лиги конференций.

Ранее "Заря" четыре раза играла в квалификации Лиги Европы и во всех четырех случаях останавливалась в шаге от выхода в групповой этап, уступая в раунде плей-офф.

Автор: Антон Дударь