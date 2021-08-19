Луганчане не заслуживали разгромного поражения, но не реализовали множество моментов.

Луганская "Заря" стартовала в квалификации Лиги Европы. В первом матче раунда плей-офф "Заря" в гостях играла с венским "Рапидом".

Счет был открыт в середине первого тайма. Никита Шевченко неудачно выбил мяч из штрафной, тут же последовала быстрая атака, Таксиархис Фунтас пробросил мяч мимо Виталия Вернибуда и направил сферу в сетку.

"Заря" по ходу матча не использовала ряд моментов, которые могли бы вывести луганчан даже в лидеры, а в итоге в концовке пропустила сперва второй, а затем и третий мяч.

Сперва Эрджан Кара выиграл борьбу у Максима Имерекова, вышел на ворота и забил. А затем после ошибки Жуниньо последовал прострел в штрафную, который замкнул Марко Грюлль.

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В итоге "Заря" превзошла соперника и по ударам, и по угловым, и по владению мячом, но разгромно проиграла.

"Рапид" - "Заря" - 3:0

Голы: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюлль, 85

"Рапид": Штребингер, Стойкович (Шик, 71), Хофманн, Граймль, Улльманн, Граховац (Шустер, 79), Любичич (Петрович, 79), Аразе (Китагава, 79), Фунтас (Кнасмюлльнер, 60), Кара, Грюлль.

"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков (Цвек, 85), Леовижилдо, Кочергин, Громов (Захеди, 64), Булеца (Кристиан, 84), Назарина, Кабаев (Хомченовский, 76), Сайядманеш (Овусу-Фримпонг, 84)

Предупреждения: Граймль, Хофманн - Кабаев, Вернидуб, Фаворов

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"Заря" в квалификации Лиги Европы: что нужно знать

Для выхода в групповой этап турнира "Заре" необходимо пройти один отборочный раунд.

В случае неудачи в квалификации Лиги Европы, луганский клуб попадет в групповой этап Лиги конференций.

Ранее "Заря" четыре раза играла в квалификации Лиги Европы и во всех четырех случаях останавливалась в шаге от выхода в групповой этап, уступая в раунде плей-офф.

Автор: Антон Дударь