Команды сыграют на Славутич-Арене / фото ФК Заря
26 августа луганская "Заря" проведет ответный матч квалификации Лиги Европы против австрийского "Рапида". Команды сыграют в Запорожье.
На сайте УНИАН будет доступна онлайн-трансляция матча Заря - Рапид.
Заря - Рапид: где смотреть матч
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.
Также трансляция будет доступна на YouTube-канале FootballHub.
Начало встречи - в 19.30.
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Заря - Рапид: перед матчем
- Первая встреча команд состоялась в Вене и завершилась победой "Рапида" со счетом 3:0.
- Победитель противостояния получит путевку в групповой этап Лиги Европы, а проигравший отправится в групповой этап Лиги конференций.
- Между матчами Лиги Европы "Заря" в УПЛ обыграла "Мариуполь" со счетом 4:3, а "Рапид" в своем чемпионате разгромил "Рид" (3:0).
- Главным арбитром матча "Заря" - "Рапид" назначен румынский рефери Иштван Ковач.