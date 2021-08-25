Заря - Рапид: где смотреть матч Лиги Европы

Луганский клуб проведет ответный матч решающего раунда квалификации.

26 августа луганская "Заря" проведет ответный матч квалификации Лиги Европы против австрийского "Рапида". Команды сыграют в Запорожье. На сайте УНИАН будет доступна онлайн-трансляция матча Заря - Рапид. Заря - Рапид: где смотреть матч Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале УНИАН ТВ. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале FootballHub. Начало встречи - в 19.30. Читайте такжеЗаря - Рапид: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Заря - Рапид: перед матчем Первая встреча команд состоялась в Вене и завершилась победой "Рапида" со счетом 3:0.

Победитель противостояния получит путевку в групповой этап Лиги Европы, а проигравший отправится в групповой этап Лиги конференций.

Между матчами Лиги Европы "Заря" в УПЛ обыграла "Мариуполь" со счетом 4:3, а "Рапид" в своем чемпионате разгромил "Рид" (3:0).

Главным арбитром матча "Заря" - "Рапид" назначен румынский рефери Иштван Ковач. Автор: Антон Дударь

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