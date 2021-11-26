Легендарный португалец подвел итоги матча Лиги конференций.

Наставник римской "Ромы" Жозе Моуринью отреагировал на победу своих подопечных над луганской "Зарей" в поединке 5-го тура Лиги конференций.

Португальского специалиста цитирует Football Italia.

58-летний коуч "Ромы" считает, что его команда могла забить "Заре" 6-7 голов, а не 4 мяча, как это случилось на самом деле.

"Считаю, что мы хорошо играли с первой минуты и могли забить 6-7 голов. "Заря" - это команда не высокого уровня, но она агрессивна и имеет хорошие индивидуальные качества. Сегодня у нас было несколько блестящих индивидуальных выступлений, и мы рады нашему прогрессу. Я очень счастлив работать с этими игроками", - дал комментарий Моуринью.

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"Рома" - "Заря": итоги матча

Это была вторая встреча этих команд. Со счетом 3:0 "Рома" выиграла у "Зари" во втором туре Лиги конференций в Запорожье.

"Рома" набрала 10 очков после пяти туров в группе C. У норвежского "Буде-Глимт" - 11. "Заря" (6 очков) покинула турнир досрочно. Софийский ЦСКА имеет один балл в активе.

В заключительном туре "Заря" 9 декабря примет "Буде-Глимт".

Автор: Артем Будрин