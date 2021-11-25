Заря разгромно проиграла Роме и вылетела из Лиги конференций УЕФА (видео)

Римляне не забили пенальти, но все равно уверенно ликвидировали команду Виктора Скрипника.

Луганская "Заря" сыграла пятый поединок на групповом раунде Лиги конференций. Украинская команда в гостях уступила итальянской "Роме". Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Жозе Моуринью. В каждом из таймов хозяева забили по два гола. На 41-й минуте вратарь "Зари" Дмитрий Мацапура отразил пенальти Джордана Верету. Тамми Абрахам поставил точку в матче красивым ударом через себя. "Рома" - "Заря" - 4:0 Голы: Карлес Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75 "Рома": Патрисиу, Кумбула, Смоллинг (Ибаньес, 69), Манчини, Эль-Шаарави (Залевски, 69), Мхитарян (Миссори, 79), Верету, Карсдорп, Дзаньоло (Шомуродов, 69), Абрахам (Майораль, 76), Карлес Перес "Заря": Мацапура, Жуниньо (Снурницын, 70), Имереков, Вернидуб, Фаворов, Кабаев, Цвек, Булеца, Сайядманеш (Овусу, 84), Захеди Шахаб (Гладкий, 46), Громов (Назарина, 46) Нереализованный пенальти: Верету, 41 Видео первого гола Видео второго гола Видео третьего гола Видео четвертого гола "Рома" - "Заря": итоги матча Это была вторая встреча этих команд. Со счетом 3:0 "Рома" выиграла у "Зари" во втором туре Лиги конференций.

"Рома" набрала 10 очков после пяти туров в группе C. У "Буде-Глимт" - 11. "Заря" покинула турнир. Автор: Артем Будрин

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