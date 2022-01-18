Бруно Лаббадиа отказался возглавить "грифонов".

55-летний немецкий специалист Бруно Лаббадиа не захотел принять "Дженоа" после отставки Андрея Шевченко.

Об этом сообщает у себя в Twitter знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны в последний момент отказались от сотрудничества. Ожидалось, что Лаббадиа прилетит в Геную 18 января для подписания контракта. Но немец вышел из переговоров.

Бруно находится без работы с января 2021-го года, когда его уволили из берлинской "Герты". До этого Лаббадиа возглавлял такие клубы как "Вольфсбург", "Гамбург", "Штутгарт" и другие немецкие команды.

Лаббадиа был основным кандидатом на пост тренера "Дженоа", но теперь "грифоны" продолжат искать другую замену Шевченко, которого уже сватают в киевское "Динамо".

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