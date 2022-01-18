55-летний немецкий специалист Бруно Лаббадиа не захотел принять "Дженоа" после отставки Андрея Шевченко.
Об этом сообщает у себя в Twitter знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны в последний момент отказались от сотрудничества. Ожидалось, что Лаббадиа прилетит в Геную 18 января для подписания контракта. Но немец вышел из переговоров.
Бруно находится без работы с января 2021-го года, когда его уволили из берлинской "Герты". До этого Лаббадиа возглавлял такие клубы как "Вольфсбург", "Гамбург", "Штутгарт" и другие немецкие команды.
Лаббадиа был основным кандидатом на пост тренера "Дженоа", но теперь "грифоны" продолжат искать другую замену Шевченко, которого уже сватают в киевское "Динамо".
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года. 15 января Шевченко уволили.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0. Последний поединок генуэзцы под руководством "Шевы" провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).