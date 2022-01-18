Легенда украинского футбола Андрей Шевченко находится в поиске нового места работы после отставки с поста главного тренера итальянского "Дженоа".
Как сообщает ведущий "ТаТоТакое" Сергей Болотников, в приглашении Андрея Шевченко на должность тренера заинтересовано киевское "Динамо".
"Шевченко в "Динамо"? По моей информации, "бело-синие" его рассматривают вполне реально. Еще до "Дженоа" рассматривали такой вариант, но тогда было рано.
Теперь уже можно готовиться. Теперь, когда его сломали, то, в принципе, для него это хороший вариант", – рассказал Болотников.
Читайте такжеПочему союз Шевченко и Дженоа - это не провалНапомним, "Дженоа" объявил об отставке Андрея Шевченко после поражения от "Милана" в Кубке Италии. В матче с "Фиорентиной" командой руководил Абдулай Конко, но это не избавило от фиаско. "Фиалки" разгромили "Дженоа" со счетом 6:0.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года. 15 января Шевченко уволили.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.