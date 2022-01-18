После провала в Италии Шевченко может вернуться в Украину.

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко находится в поиске нового места работы после отставки с поста главного тренера итальянского "Дженоа".

Как сообщает ведущий "ТаТоТакое" Сергей Болотников, в приглашении Андрея Шевченко на должность тренера заинтересовано киевское "Динамо".

"Шевченко в "Динамо"? По моей информации, "бело-синие" его рассматривают вполне реально. Еще до "Дженоа" рассматривали такой вариант, но тогда было рано.

Теперь уже можно готовиться. Теперь, когда его сломали, то, в принципе, для него это хороший вариант", – рассказал Болотников.

Читайте такжеПочему союз Шевченко и Дженоа - это не провалНапомним, "Дженоа" объявил об отставке Андрея Шевченко после поражения от "Милана" в Кубке Италии. В матче с "Фиорентиной" командой руководил Абдулай Конко, но это не избавило от фиаско. "Фиалки" разгромили "Дженоа" со счетом 6:0.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко