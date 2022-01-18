"Фиорентина" уничтожила "грифонов".

В 22-м туре чемпионата Италии "Фиорентина" принимала "Дженоа", который уволил Андрея Шевченко с должности главного тренера.

"Фиалки" забили в каждом из таймов по три гола и нанесли сокрушительное поражение "грифонам". Заметим, что при счете 0:0 "Фиорентина" не забила пенальти.

Генуэзской командой руководил в этой игре временно исполняющий обязанности главного тренера 37-летний марокканец Абдулай Конко. Ранее он возглавлял молодежную команду "Дженоа" U-17.

"Фиорентина" - "Дженоа" - 6:0

Голы: Одриосола, 15, Бонавентура, 34, Бираги, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77

Нереализованный пенальти: Влахович, 11

"Фиорентина" набрала 35 очков и расположилась на шестом месте в Серии А. "Дженоа" продолжает быть 19-м (предпоследняя позиция) с 12 очками.

Видео обзор матча

Наиболее вероятным кандидатом на замену Шевченко СМИ называют немца Бруно Лаббадию.

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