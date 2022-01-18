В 22-м туре чемпионата Италии "Фиорентина" принимала "Дженоа", который уволил Андрея Шевченко с должности главного тренера.
"Фиалки" забили в каждом из таймов по три гола и нанесли сокрушительное поражение "грифонам". Заметим, что при счете 0:0 "Фиорентина" не забила пенальти.
Генуэзской командой руководил в этой игре временно исполняющий обязанности главного тренера 37-летний марокканец Абдулай Конко. Ранее он возглавлял молодежную команду "Дженоа" U-17.
"Фиорентина" - "Дженоа" - 6:0
Голы: Одриосола, 15, Бонавентура, 34, Бираги, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77
Нереализованный пенальти: Влахович, 11
"Фиорентина" набрала 35 очков и расположилась на шестом месте в Серии А. "Дженоа" продолжает быть 19-м (предпоследняя позиция) с 12 очками.
Видео обзор матча
Наиболее вероятным кандидатом на замену Шевченко СМИ называют немца Бруно Лаббадию.
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года. 15 января Шевченко уволили.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0. Последний поединок генуэзцы под руководством "Шевы" провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).