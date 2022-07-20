"Динамо" сыграет с турецким грандом свой первый официальный матч с начала войны.

В среду, 20 июля "Динамо" проведет первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА. В номинально домашней игре "бело-синие" сыграют против турецкого "Фенербахче".

Игра пройдет в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Обслужит поединок 33-летний арбитр Гленн Нюберг из Швеции, ассистенты на линии - Махбод Беиджи и Андреас Седерквист, четвертый арбитр - Адам Ладебек.

Динамо - Фенербахче: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" в своих социальных сетях анонсировал встречу. Публикацию прокомментировал официальный аккаунт донецкого "Шахтера", пожелав успеха киевскому клубу.

"Желаем успехов! За всю Украину", - говорится в комментарии.

К поддержке "Динамо" присоединились также "Полесье" из Житомира, выступающий в Первой лиге и играющий в УПЛ львовский "Рух".

Напомним, матч "Динамо" - "Фенербахче" начнется в 21:00 по киевскому времени.

Динамо - Фенербахче: перед матчем

Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против австрийского "Штурма".

Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с "Словацко" (Чехия).

Ответная игра пройдет 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

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