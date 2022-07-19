"Динамо" сыграет против "Фенербахче" в польском городе Лодзь.

В среду, 20 июля, киевское "Динамо" сыграет первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА против турецкого "Фенербахче".

Игра пройдет в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Обслужит поединок 33-летний арбитр Гленн Нюберг из Швеции, ассистенты на линии - Махбод Беиджи и Андреас Седерквист, четвертый арбитр - Адам Ладебек.

Динамо - Фенербахче: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

Для киевского гранда эта встреча станет первым официальным матчем с момента начала полномасштабной войны в Украине. Свой последний официальный матч "Динамо" играло еще 12 декабря 2021 года в рамках чемпионата Украины против луганской "Зари". С того момента подопечные Мирчи Луческу играли только товарищеские матчи. В этом плане у "Фенербахче" есть большое преимущество над "Динамо", поскольку турецкий клуб находится в лучшем игровом тонусе.

На стороне "Динамо" в противостоянии с "Фенербахче" статистика личных встреч. Клубы пересекались в рамках Лиги чемпионов дважды и "бело-синие" не програли стамбульскому гранду ни одного матча.

Первый раз команды пересеклись в сезоне 2006/07. Тогда "Динамо" выбило стамбульский клуб из третьего раунда отбора ЛЧ. Первый матч в Киеве "бело-синие" выиграли со счетом 3:1, а ответная игра в Стамбуле завершилась вничью - 2:2.

Во второй раз "Фенербахче" и "Динамо" пересекались на стадии группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2008/2009. Игра на поле "Фенербахче" завершилась вничью 0:0, а в столице Украины киевский гранд выиграл со счетом 1:0.

Динамо - Фенербахче: где смотреть матч

В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Кроме того, этот и другие матчи киевского "Динамо" в Лиге чемпионов можно посмотреть на Киевстар ТВ.

Промокод UNIANSPORTS предоставит бесплатный доступ на 7 дней к платформе "Киевстар ТВ". Активировать его очень просто: скачать приложение "Киевстар ТВ" по ссылке https://kyivstar.page.link/J46M. Зайти в приложение, ввести свой номер телефона и пароль, который придет в SMS. Перейти в раздел "Профиль", нажать "Ввод промокода" и ввести промокод UNIANSPORTS.

Динамо - Фенербахче: перед матчем

Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против австрийского "Штурма".

Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с "Словацко" (Чехия).

Ответная игра пройдет 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

Вас также могут заинтересовать новости: