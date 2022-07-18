Киевское "Динамо" сыграет свой первый официальный матч в новом сезоне.

В среду, 20 июля, киевское "Динамо" сыграет первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче".

Из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ на территории Украины, киевский клуб не может сыграть домашний матч квалификации ЛЧ на своем поле. Поэтому, встреча состоится в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Обслужит игру 35-летний арбитр Гленн Нюберг из Швеции.

Динамо - Фенербахче: прогноз букмекеров

Явного фаворита в этом противостоянии аналитики определить не смогли, однако с небольшим преимуществом отдают преимущество турецкому клубу. Так, коэффициент на победу "Динамо" составляет 2,86, а на "Фенербахче" - 2,35. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

Победа киевлян или ничья оценена коэффициентом 1,51, а турецкой команды - 1,48.

Эксперты не уверены, что в этом матче болельщики смогут увидеть много забитых голов. На то, что команды забьют не более двух мячей, предлагается коэффициент 1,91.

Выход "Динамо" в следующую стадию по итогам двух матчей оценен коэффициентом 2,20, а "Фенербахче" - 1,67.

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"Динамо" - "Фенербахче": перед матчем

Поединок против "Фенербахче" - это первый матч "Динамо" в еврокубках с начала полномасштабной войны.

Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.

"Динамо" в сезоне 2006/07 уже выбивало стамбульский "Фенербахче" из третьего раунда отбора ЛЧ. Тогда первый матч в Киеве "бело-синие" выиграли со счетом 3:1, а ответная игра в Стамбуле завершилась вничью - 2:2.

Также "Фенербахче" и "Динамо" пересекались на стадии группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2008/2009. Игра на поле "Фенербахче" завершилась вничью 0:0, а в столице Украины киевский гранд выиграл со счетом 1:0.

Ответная игра пройдет 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

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