Форвард "горняков" сможет вернуться на поле в следующем году.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера" 20-летний форвард "Шахтера" Лассина Траоре получил крайне тяжелую травму.

Начальник медицинской службы "горняков" Артур Глущенко рассказал, как продвигается восстановление футболиста из Буркина-Фасо. В своем комментарии доктор отметил, что ранее никогда не видел подобной травмы. Сейчас футболисту уже сняли швы и он приступает к процессу реабилитации, однако о возвращении на футбольное поле говорить пока очень рано. Восстановление может занять порядка семи месяцев.

"6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка шести-семи месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели – в Барселоне, дальше по плану.

Читайте такжеУкраинский футболист потерял сознание после жуткого столкновения с соперником в матче Кубка Бельгии (видео)Точно такую травму у игроков "Шахтера" я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел. Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев", – приводит слова Глущенко канал "Футбол".

Напомним, что Траоре травмировал колено после столкновения с игроком "Интера" Дензелом Дюмфрисом.

Лассина Траоре: что о нем известно