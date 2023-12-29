Поединок "Ювентуса" и "Ромы" состоится в Турине.

В субботу, 30 декабря, состоится центральный поединок 18-го тура итальянской Серии А, в котором "Ювентус" сыграет против римской "Ромы".

Игра пройдет на стадионе "Альянц" в Турине. Главным арбитром встречи назначен Симоне Соцца.

После 17-ти туров в активе "Юве" 40 набранных очков. Подопечные Массимилиано Аллегри занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Рома" с 28 баллами идет на шестой строчке.

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В прошлом туре чемпионата Италии "Ювентус" одержал непростую победу в поединке против "Фрозиноне" (2:1). "Рома" в рамках 17-го тура обыграла действующего чемпиона страны "Наполи" со счетом 2:0.

В прошлом сезоне Серии А "Ювентусу" ни разу не удалось обыграть "Рому". Поединок команд в первом круге завершился вничью, а во втором - римляне выиграли со счетом 1:0.

Ювентус - Рома: прогноз

Аналитики считают фаворитом этого поединка "Ювентус". Победа "Старой Синьоры" оценивается коэффициентом 2,12. Ставки на триумф "Ромы" принимают с коэффициентом 4,20. Ничья - 3,05.

Наиболее вероятным исходом матча "Ювентус" - "Рома" эксперты считают победу туринцев со счетом 1:0. Ставки на такой результат принимают с коэффициентом 5,30.

Ювентус - Рома: трансляция

Матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу между "Ювентусом" и "Ромой" на территории Украины в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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