"Ювентус" набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В субботу, 23 декабря, состоялся поединок 17-го тура итальянской Серии А, в котором "Фрозиноне" принимал "Ювентус".

Игра проходила на стадионе "Бенито Стирпе" и завершилась победой туринского клуба.

Счет в игре был открыт на 12-й минуте встречи - нападающий "Ювентуса" Кенан Йилдиз забил с передачи Филипа Костича. В начале второго тайма "Фрозиноне" удалось сравнять счет благодаря голу Хайме Баэса. Ассистировал ему Иларио Монтеризи. "Ювентус" вырвал победу в концовке игры - на 81-й минуте Душан Влахович отправил мяч в сетку ворот соперника после навеса от Уэстона Маккенни.

Видео дня

"Фрозиноне" - "Ювентус" - 1:2

Голы: Баэс, 51 - Йилдиз, 12, Влахович, 81

Обзор матча:

Туринский "Ювентус" набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. "Фрозиноне" с 19 баллами идет на 14-й строчке. Лидирует в таблице миланский "Интер", в активе которого 41 балл.

В следующем туре итальянской Серии А "Ювентус" сыграет против римской "Ромы", а "Фрозиноне" встретится с "Лацио".

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