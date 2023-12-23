"Милан" от поражения спас гол Луки Йовича на последней минуте игры.

В пятницу, 22 декабря, состоялся поединок 17-го тура итальянской Серии А, в котором "Салернитана" принимала "Милан".

Игра проходила на стадионе "Ареки" в Салерно и сенсационно завершилась вничью.

Счет в игре открыли футболисты "Милана" - на 17-й минуте встречи отличился английский защитник Фикайо Томори. "Салернитане" удалось сравнять счет на 42-й минуте, благодаря голу аргентинского защитника Федерико Фасио. На 63-й минуте хозяева поля неожиданно вышли вперед - Антонио Кандрева поразил ворота соперника мощным ударом из-за пределов штрафной площади. "Милану" удалось спастись от унизительного поражения на 90-й минуте - сербский нападающий Лука Йович забил гол после передачи Оливье Жиру.

Видео дня

"Салернитана" - "Милан" - 2:2

Голы: Фасио 42, Кандрева 63 - Томори 17, Йович 90

"Салернитана": Костиль, Мадзокки (Бронн 78), Пирола (Дьомбер 62), Фасио, Брадарич, Л. Кулибали, Кастанос (Мартеджани 78), Леговски, Кандрева, Чауна (Кабрал 78), Диа (Иквуэмеси 62)

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер (Шимич 46), Томори (Флоренци 65), Эрнандес, Беннасер (Йович 70), Лофтус-Чик, Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 70), Жиру, Леау

Предупреждения: Кастанос 44, Мадзокки 71, Дьомбер 74 - Леау 35

Обзор матча:

"Милан" набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Салернитана" с 9 баллами занимает последнюю позицию.

В следующем туре чемпионата Италии "Милан" сыграет против "Сассуоло", а "Салернитана" встретится с "Вероной".

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