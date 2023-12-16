Руслан Малиновский отыграл все 90 минут и получил одну из лучших оценок в команде.

В пятницу, 15 декабря, состоялся поединок 16-го тура итальянской Серии А, в котором клуб "Дженоа" противостоял "Ювентусу".

Игра проходила на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе и сенсационно завершилась вничью.

Счет в игре был открыт на 28-й минуте - нападающий "Ювентуса" Федерико Кьеза реализовал пенальти. На старте второго тайма "Дженоа" удалось отыграться - гол с передачи Кейлеба Экубана забил Альберт Гудмундссон.

Видео дня

"Дженоа" - "Ювентус" - 1:1

Голы: Гудмундссон 48 - Кьеза 28 (пен)

"Дженоа": Х. Мартинес, Бани, Драгушин, Де Винтер, Сабелли (Вольякко 84), Бадель, Френдруп, Малиновский, Васкес (Экубан 46), Гудмундссон, Мессиас (Хапс 90+3)

"Ювентус": Щенсны, Данило, Гатти, Бремер, Камбиазо (Йилдиз 88), Локателли, МакКенни, Миретти (Илинг-Джуниор 74), Костич (Веа 68), Влахович (Милик 68), Кьеза

Предупреждения: Бадель 74, Малиновский 90 - Данило 61, МакКенни 70, Милик 71

Обзор матча:

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 90-й украинец получил желтую карточку.

Статистический портал SofaScore оценил игру Малиновского в 7,1 балла.

За 16 матчей "Дженоа" набрал 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" с 37 баллами идет на второй позиции. Лидирует в чемпионате миланский "Интер" - 38 очков.

В следующем туре чемпионата Италии "Ювентус" сыграет против "Фрозиноне", а "Дженоа" встретится с "Сассуоло".

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