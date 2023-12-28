"Дженоа" украинца Руслана Малиновского в 18-м туре встретится с лидером чемпионата Италии.

С 29 по 30 декабря будут сыграны матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Центральным поединком этого тура станет дуэль римской "Ромы" и туринского "Ювентус".

"Дженоа" украинца Руслана Малиновского в рамках 18-го тура примет на своем поле миланский "Интер".

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"Эмполи" Виктора Коваленко отправится в гости к "Кальяри".

Действующий чемпион лиги "Наполи" примет "Монцу".

"Милан" в этом туре встретится с "Сассуоло".

Серия А: расписание матчей 18-го тура

Пятница, 29 декабря

19:30 "Фиорентина" - "Торино"

19:30 "Наполи" - "Монца"

21:45 "Дженоа" - "Интер"

21:45 "Лацио" - "Фрозиноне"

Суббота, 30 декабря

13:30 "Аталанта" - "Лечче"

16:00 "Кальяри" - "Эмполи"

16:00 "Удинезе" - "Болонья"

19:00 "Милан" - "Сассуоло"

19:00 "Верона" - "Салернитана"

21:45 "Ювентус" - "Рома"

Положение команд в турнирной таблице Серии А

Первое место в турнирной таблице чемпионата Италии занимает миланский "Интер". В активе команды 44 набранных очка. На второй позиции с 40 баллами идет туринский "Ювентус". Третья строчка за "Миланом" - 33 очка. Замыкает четверку лидеров "Болонья", набравшая 31 балл.

В зоне вылета ситуация следующая: "Кальяри" (18-е место, 13 очков), "Эмполи" (19-е место, 12 очков), "Салернитана" (20-е место, 9 очков).

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