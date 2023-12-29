Руслан Малиновский отыграл чуть больше получаса, но результативными действиями не отличился.

В пятницу, 29 декабря, состоялся поединок 18-го тура итальянской Серии А, в котором "Дженоа" украинца Руслана Малиновского встречался с "Интером".

Игра прошла на стадионе "Луиджи Феррарис" и сенсационно завершилась вничью.

Счет в игре был открыт на 42-й минуте - гол забил австрийский нападающий "Интера" Марко Арнаутович. На 45+7-й минуте "Дженоа" удалось сравнять счет - Раду Драгушин отличился после передачи Альберта Гудмундссона.

Видео дня

"Дженоа" - "Интер" - 1:1

Голы: Драгушин, 45+7 - Арнаутович, 42

"Дженоа": Х. Мартинес, Бани, Драгушин, Де Винтер (Васкес 46), Сабелли, Бадель, Френдруп, Стротман (Малиновский 61), Мартин (Мессиас 78), Гудмундссон, Экубан (Ретеги 61)

"Интер": Зоммер, Биссек (Павар 90), Ачерби, А. Бастони, Дармиан (Думфриз 79), Чалханоглу, Барелла (Фраттези 78), Мхитарян (Клаассен 90), Аугусто, Тюрам, Арнаутович (Санчес 78)

Предупреждения: Гудмундссон 67, Драгушин 69 - Барелла 77, Мхитарян 86

Видео голов:

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновський начал игру на скамейке запасных. Он появился на поле на 61-й минуте, заменив Кевина Стротмана. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,5 балла.

После 18-ти туров миланский "Интер" с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Дженоа" с 20 баллами занимает 13-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Италии "Дженоа" сыграет против "Болоньи", а "Интер" встретится с "Вероной".

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