"Рома" обошла "Наполи" в турнирной таблице итальянской Серии А.

В воскресенье, 23 декабря, состоялся поединок 17-го тура итальянской Серии А, в котором "Рома" принимала "Наполи".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась победой хозяев поля.

Первый тайм этой встречи завершился без забитых голов. Счет в игре был открыт на 76-й минуте - полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи от Стефана Эль-Шаарави. Второй мяч "волки" забили в концовке игры - на 90+6-й минуте Ромелу Лукаку поразил ворота соперника после передачи Эвана Ндика.

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Отметим, что на 66-й минуте "Наполи" остался в меньшинстве - Маттео Политано после фола на себе ударил сзади игрока "Ромы" Николу Залевски по ногам и получил прямую красную карточку. Еще одно удаление в составе неаполитанцев на 86-й минуте заработал Виктор Осимхен - нападающий получил вторую желтую карточку и оставил неаполитанцев вдевятером.

"Рома" - "Наполи" - 2:0

Голы: Лоренцо Пеллегрини, 76, Лукаку, 90+6

"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Ндика, Р. Кристенсен (Челик 75), Кристанте, Паредес (Азмун 71), Бове, Залевски (Эль-Шаарави 71), Лукаку, Белотти (Лоренцо Пеллегрини 71)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус (Натан 87), Руи (Дзербин 81), Лоботка (Каюст 56), Ангисса, Зелински (Гаэтано 88), Политано, Осимхен, Кварацхелия (Распадори 87)

Предупреждения: Паредес 28, Р. Кристенсен 32, Кристанте 38, Белотти 60, Залевски 66, Эль-Шаарави 82, Азмун 90+5 - Руи 28, Жезус 62, Осимхен 73

Удаления: Политано, 66, Осимхен, 86

Обзор матча:

"Рома" после 17 матчей имеет в своем активе 28 набранных очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Наполи" с 27 баллами идет на седьмой позиции.

В следующем туре чемпионата Италии "Рома" сыграет против "Ювентуса", а "Наполи" встретится с "Монцой".

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