Суд решил, что подозреваемый должен находиться под стражей до 13-го сентября включительно.

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий должен находиться под стражей несколько месяцев - такую меру пресечения ему в пятницу, 14 июля, назначил Шевченковский райсуд Львова.

Сегодня состоялось слушание насчет изменения меры пресечения Записоцкому по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей, сообщает footballhub.ua.

По итогам заседания следственный судья постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток - до 13-го сентября включительно.

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Залог в размере 9,88 млн гривень, который в ноябре прошлого года внесла компания "УАФ Маркетинг", перечисляется в пользу государства.

Дело о хищении средств в УАФ - что надо знать

В ноябре прошлого года Печерский райсуд Киева избрал президенту УАФ Андрею Павелку и Юрию Записоцкому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца. Позже они оба вышли под залог на суммы по почти 10 млн гривень, которую внесла компания "УАФ Маркетинг".

13 июля СМИ писали, что Записоцкого правоохранители задержали в Киеве, чтобы доставить в суд. Стоит отметить, что заседание по изменению меры пресечения для генсека УАФ переносилось неоднократно по разным причинам - то в зал суда не дошли адвокаты, то сам подозреваемый.

Ранее адвокат по делу УАФ Денис Бугай уверял, что Записоцкий не уклонялся от заседания суда по изменению меры пресечения, ведь его вызвали 3 июля в военкомат, где он проходил военно-врачебную комиссию.

16 июня следственный судья Шевченковского районного суда Львова удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения для Павелко и отправила его под арест на 60 суток.

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