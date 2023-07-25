33-летний украинец попробует силы в новой для себя среде.

Румынский "ЧФР Клуж" и украинский вингер Евгений Коноплянка подписали контракт.

Как сообщает официальный сайт румынского клуба, Коноплянка к ним присоединился на правах свободного агента. Другие детали сделки не уточняются.

В прессе была информация, что украинец на один год подписал контракт с "ЧФР Клуж". Зарплата в год у Евгения будет 240 тысяч евро. В прошлом сезоне "ЧФР Клуж" финишировал третьим в чемпионате Румынии, команда сыграет в квалификации Лиги конференций.

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Напомним, что в конце прошлого сезона польская "Краковия" объявила об уходе Коноплянки. Спортивный директор "Краковии" тогда заявил, что украинец не оправдал возложенных на него надежд.

Коноплянка выступал ранее за "Днепр", "Севилью", "Шальке", "Шахтер". С февраля 2022 года по май 2023 "Коно" защищал цвета "Краковии". В составе национальной сборной Украины Коноплянка сыграл 87 матчей и забил 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Евгения в 500 000 евро.

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