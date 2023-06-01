Евгений Коноплянка не смог себя проявить в польской "Краковии".

Спортивный директор "Краковии" Стефан Маевски и вице-президент Филипп Трубальски провели открытую встречу с фанатами, на которой обсудили итоги сезона.

В ходе обсуждений представители менеджмента польского клуба затронули тему Евгения Коноплянки. Руководители команды назвали главную причину, почему было принято решение попрощаться с 33-летним украинцем.

"Евгений Коноплянка не оправдал ожиданий", - приводит слова клубного функционера Dziennik Рolski.

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Ранее стало известно, что "Краковия" отказалась продлить контракт с Евгением и после завершения этого сезона экс-вингер "Шахтера" и сборной Украины станет свободным агентом.

Напомним, Коноплянка перешел в "Краковию" в январе 2022 года на правах свободного агента. За полтора года полузащитник сыграл за польский клуб 38 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи.

Предыдущим клубом Евгения был донецкий "Шахтер". Также футболист защищал цвета "Днепра", "Севильи" и "Шальке".

В составе сборной Украины Коноплянка сыграл 87 матчей и забил 21 гол.

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