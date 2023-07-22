Евгений Коноплянка станет игроком румынского "ЧФР Клуж".

Президент "ЧФР Клуж" Нелуцу Варга сообщил, что Евгений Коноплянка подпишет контракт с румынским клубом.

"Мы поладили с Коноплянкой. В воскресенье он приедет в Клуж для подписания контракта. Он - ценный игрок, его резюме впечатляет. Это игрок, который разбирается в футболе и поможет команде", - сказал Варга румынской прессе.

Контракт 33-летнего украинца будет оформлен по схеме 2+1. В прошлом сезоне "ЧФР Клуж" финишировал третьим в чемпионате Румынии, команда сыграет в квалификации Лиги конференций.

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Напомним, что в конце прошлого сезона польская "Краковия" объявила об уходе Коноплянки. Спортивный директор "Краковии" тогда заявил, что украинец не оправдал возложенных на него надежд.

Коноплянка выступал ранее за "Днепр", "Севилью", "Шальке", "Шахтер". С февраля 2022 года по май 2023 "Коно" защищал цвета "Краковии". В составе национальной сборной Украины Коноплянка сыграл 87 матчей и забил 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Евгения в 500 000 евро.

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