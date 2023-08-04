"Бело-синие" снова забили четыре гола за матч.

В пятницу, 4 августа, в рамках второго тура украинской Премьер-лиги "Динамо" и "Оболонь" провели киевское дерби.

Игра проходила на стадионе "Оболонь Арена" и завершилась победой "бело-синих" со счетом 4:2.

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко оформил дубль - оба гола были им забиты с пенальти. Кроме него, за команду Мирчи Луческу отличились Владислав Ванат и Виталий Буяльский.

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На 73-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Виталий Груша.

33-летний Ярмоленко забил за "Динамо" впервые после своего возвращения. Андрей в этом поединке забил свои 100-й и 101-й голы в рамках чемпионата Украины. Бомбардирский рекорд УПЛ принадлежит Максиму Шацких и Сергею Реброву – по 123 гола.

Оболонь - Динамо - 2:4

Голы: Черненко, 42, Карась, 50 - Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, 76, пен, Буяльский, 45+5

Оболонь: Федоровский - Лукьянчук, Приймак, Черненко, Прокопенко, Слободян (Осман, 84), Мединский (Нагиев, 84), Вовкун (Карась, 32), Мороз, Суханов (Краснопор, 65), Тарануха (Груша, 65)

Динамо: Бущан – Дубинчак (Вивчаренко, 82), Сирота, Дячук, Тымчик, Сидорчук (Бражко, 65), Шапаренко (Шепелев, 65), Буяльский, Кабаев (Н. Волошин, 46), Ярмоленко, Ванат (Диалло, 82)

Удаление: Груша, 73

В турнирной таблице УПЛ "Динамо" набрало шесть очков в первых двух поединках. Донецкий "Шахтер" во втором туре потерял очки, сыграв вничью 1:1 с ровенским "Вересом".

В первом туре "Динамо" со счетом 4:1 разгромило "Минай".

Добавим, что 10 августа "Динамо" проведет матч квалификации Лиги Конференций против греческого "Ариса".

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