Андрей снова в "Динамо" после шести лет паузы.

Киевское "Динамо" официально объявило о возвращении Андрея Ярмоленко в клуб. После нескольких дней намеков в социальных сетях с помощью фотографий и видео "бело-синие" все-таки окончательно сообщили о присоединении полузащитника на своем сайте.

Контракт между сторонами был подписан на два года.

Киевляне представили футболиста роликом, в котором принял участие президент клуба Игорь Суркис. Андрей заявил, что пора возвращаться домой.

"Мирча Луческу был одним из инициаторов возвращения Андрея домой и хотел, чтобы этот трансфер был осуществлен еще прошлой зимой. По независимым от нас обстоятельствам, подписание договора с Ярмоленко пришлось отложить до лета. Уверен, что с Андреем мы достигли бы гораздо большего во второй части прошлого сезона", - прокомментировал этот трансфер Игорь Суркис.

Ярмоленко вернулся в "Динамо" после шестилетнего отсутствия. В период с 2006 по 2017 годы он находился в структуре киевлян. Свой дебютный матч за первую команду "бело-синих" Андрей сыграл 11 мая 2008-го, а всего провел 340 матчей – больше чем во всех других клубах вместе взятых.

В 2017-м году вингера купила "Боруссия" Дортмунд за 25 миллионов евро, а еще через год лондонский "Вест Хэм" заплатил немецкому клубу 20 млн евро за трансфер украинца. В Англии футболист провел четыре сезона, после чего перебрался в "Аль-Айн" из ОАЭ, где играл еще один год.

В мае этого года стало "Аль-Айн" на своих официальных ресурсах попрощался с игроком, хотя его контракт официально завершался 30 июня и имел опцию продления еще на один год.

Добавим, что Ярмоленко является текущим капитаном сборной Украины. Также он находится на первом месте в списке рекордсменов "сине-желтых" по проведенным матчам. На его счету 45 голов и 26 ассистов в 115 поединках.

Отметим, что "Динамо" уже начало подготовку к новому сезону. Однако пока команда тренируется без сборников. Футболисты, игравшие за "сине-желтых" в июньских матчах (в том числе и Ярмоленко), присоединятся к команде Луческу в начале июля на сборах в Австрии.

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