Он является воспитанником харьковского и киевского футбола.

Киевское "Динамо" объявило об уходе из команды нападающего Артема Беседина. Соответствующую информацию клуб опубликовал на своем официальном сайте.

Футболист получил статус свободного агента, несмотря на то, что его контракт был действующим до конца 2024-го года. Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как клуб принял такое решение:

"Артем Беседин пришел ко мне на костылях – он лечится после тяжелой травмы. Мы поговорили и несмотря на долгосрочный контракт с "Динамо", договорились о том, что он получит статус свободного агента. Желаю ему удачи!",- передает слова Суркиса "ТаТоТаке".

Беседин присоединился к структуре "Динамо" в 16-летнем возрасте – в 2012-м году. До этого он воспитывался в ряде харьковских футбольных школ и клубов.

Сначала в его карьере после молодежных команд "бело-синих" была аренда в "Металлист", а в 2016-м году он начал на полноценной основе играть за первую команду "Динамо". Всего на его счету 143 матча в составе киевлян, в которых он забил 35 голов и отдал 13 ассистов. Вместе со столичным клубом Беседин выиграл пять трофеев: два титула чемпиона Украины, два Суперкубка Украины и Кубок Украины.

За период своих выступлений в "Динамо" Беседин неоднократно вызывался в национальную сборную Украины. За "сине-желтых" он отметился двумя голами в 19 матчах.

Последние полгода нападающий провел в аренде в кипрском клубе "Омония". В конце мая он получил травму, из-за которой до сих пор находится в лазарете.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 1,2 млн евро.

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