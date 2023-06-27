Уже инсайдеры сообщили и об условиях сделки.

Киевское "Динамо" в своих соцсетях анонсировало о возвращении 33-летнего вингера Андрея Ярмоленко. "Бело-синие" опубликовали ролики и фото, прямо намекая о переходе украинского полузащитника.

Однако пока столичный клуб официально не объявил о подписании игрока. Киевляне лишь продолжают постить контент, связанный с капитаном сборной Украины.

Проект "ТаТоТаке" узнал из собственных источников условия контракта Ярмоленко. Андрей подпишет соглашение с "Динамо" сроком на два года. Его зарплата будет составлять ориентировочно один миллион долларов, что примерно равно окладу главного тренера киевлян Мирчи Луческу

После двух сезонов в составе "бело-синих" Ярмоленко станет спортивным директором клуба.

Напомним, что Андрей покинул "Динамо" в 2017-м году. Тогда он перешел в дортмундскую "Боруссию" за 25 миллионов евро. После одного сезона в Бундеслиге вингер также провел четыре года в английском "Вест Хэме" и один сезон в "Аль-Айне" из ОАЭ.

В структуре "Динамо" Ярмоленко находился 10 лет после перехода из родной "Десны". Всего в составе киевлян он сыграл в 340 матчах, отметившись 137 голами и 90 ассистами. Вместе с "бело-синими" Андрей завоевал восемь трофеев.

Добавим, что "Динамо" в прошлом сезоне УПЛ заняло четвертое место, что дает им право впервые в своей истории принять участие в Лиге конференций.

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