Определился соперник киевского "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Им стал греческий "Арис".
По сумме двух матчей греки во втором раунде отбора турнира прошли "Арарат-Армению" - 1:1, 1:0.
Первый матч пройдет 10 августа, второй - 17-го. Первая игра состоится на поле соперников киевлян.
В прошлом сезоне "Арис" финишировал 5-м в чемпионате Греции.
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Напомним, что третьего августа полтавская "Ворскла" вылетела из Лиги конференций УЕФА. Команду Виктора Скрипника выбила грузинская "Дила". В первом матче "Ворскла" одержала победу со счетом 2:1, но в Грузии полтавчане уступили 1:3.
"Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей греческому "Панатинаикосу" со счетом 3:5. Они опустились в Лигу Европы, где в третьем раунде квалификации сыграют против чешской "Славии".
Донецкий "Шахтер" начнет свой путь с группового раунда Лиги чемпионов.
Луганская "Заря" ждет своего соперника в четвертом раунде квалификации Лиги Европы. В случае поражения они автоматически попадут в групповой этап Лиги конференций.