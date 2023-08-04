Первый поединок состоится на поле соперников киевлян.

Определился соперник киевского "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Им стал греческий "Арис".

По сумме двух матчей греки во втором раунде отбора турнира прошли "Арарат-Армению" - 1:1, 1:0.

Первый матч пройдет 10 августа, второй - 17-го. Первая игра состоится на поле соперников киевлян.

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В прошлом сезоне "Арис" финишировал 5-м в чемпионате Греции.

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Напомним, что третьего августа полтавская "Ворскла" вылетела из Лиги конференций УЕФА. Команду Виктора Скрипника выбила грузинская "Дила". В первом матче "Ворскла" одержала победу со счетом 2:1, но в Грузии полтавчане уступили 1:3.

"Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей греческому "Панатинаикосу" со счетом 3:5. Они опустились в Лигу Европы, где в третьем раунде квалификации сыграют против чешской "Славии".

Донецкий "Шахтер" начнет свой путь с группового раунда Лиги чемпионов.

Луганская "Заря" ждет своего соперника в четвертом раунде квалификации Лиги Европы. В случае поражения они автоматически попадут в групповой этап Лиги конференций.

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