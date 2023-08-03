Украина потеряла одного представителя в еврокубках сезона 2023/24.

В четверг, 3 августа, состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором полтавская "Ворскла" противостояла грузинскому клубу "Дила".

Игра проходила в Грузии и завершилась победой "Дилы" со счетом 3:1.

В конце первого тайма "Дила" забила впервые, а на 71-й минуте встречи отличился украинский нападающий грузинского клуба Николай Ковталюк.

На 74-й минуте матча "Ворскле" удалось сократить счет - гол забил Руслан Степанюк. Проход в следующий раунд хозяева поля добыли на 86-й минуте, когда Гейл сделал счет 3:1 и выбил "Ворсклу" из еврокубков.

Дила - Ворскла - 3:1 (первый матч - 1:2)

Голы: Парулава, 44, Ковталюк, 71, Гейл, 86 - Степанюк, 74

Дила: Кучеренко - Вандерсон, Тевзадзе, Дзоцинидзе, Читеишвили - Парулава, Сантос, Жеан Виктор – Гейл (Гаприндашвили, 90+1), Ковталюк, Гомис (Кухианидзе, 76)

Ворскла: Исенко – Крупский (Нестеренко, 56), Сантана, Чеснаков (Хрипчук, 73), Пердута – Кане, Скляр, Павлюк, Фелипе (Бацула, 35) – Степанюк, Юрченко (Челядин, 73)

Обзор матча

Напомним, в первом матче полтавчане одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам Кане и Родригеса.

Таким образом, "Ворскла" прекратила выступления в еврокубках сезона 2023/24. Полтавский клуб в текущем сезоне набрал для Украины 0,2 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

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