Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году.

Украинский игрок Андрей Ярмоленко не обошел вниманием завершение контракта с УАФ тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Футболист поблагодарил Шевченко в Instagram за годы тренировки команды.

Ярмоленко убежден, что сборная достигла высот благодаря вере в успех ее тренера.

"Мне очень приятно вспоминать последние пять лет, которые мы провели вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины. Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня. Все, чего мы достигли как игроки и как сборная невозможно было сделать без вдохновения, огромного заряда и веры в наш успех", – написал спортсмен.

Благодарность Ярмоленко разместил на украинском и английском языках.

Раньше игроки записали видеообращение к тренеру, покинувшему свой пост.

Уход Шевченко и назначение нового тренера

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

1 июля он опубликовал заявление, в котором сообщил о том, что его контракт с УАФ подошел к завершению. Вместо него команду будет тренировать Александр Петраков.

После работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер ранее заявлял, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в роли тренера.

Автор: Яна Ставская