Вадим Шаблий опроверг новости об интересе "Фенербахче" к лидеру сборной Украины.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, гол которого УЕФА включил в перечень лучших на Евро-2020, не будет переходить в турецкие клубы.

Об этом сообщил агент Ярмоленко Вадим Шаблий, передает "Брутальный футбол".

Турецкие масс-медиа активно сватают хавбека лондонского "Вест Хэма" в "Фенербахче" и "Галатасарай", но Шаблий опроверг эти фейки. Агент футболиста сказал, что никаких предложений не поступало, а сам Ярмоленко сейчас на отдыхе после изнурительного чемпионата Европы.

Напомним, что некоторые турецкие источники называли конкретные суммы, которые "Фенербахче" якобы предлагал Ярмоленко. По их версии "Фенер" готов дать 4 миллиона евро в год украинцу, а тот будто бы принял это предложение, отклонив контракт "Галатасарая" на 2,5 миллиона евро.

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Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец испытывал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля по 9 мая.

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

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Автор: Артем Будрин