Андрей Ярмоленко вскоре может покинуть "Вест Хэм".

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко, который попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020, может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Haber 365, "Фенербахче" практически согласовал переход Ярмоленко.

В трансфере украинца лично заинтересован главный тренер стамбульского клуба Витор Перейра.

"Вест Хэм", по информации источника, готов отпустить Ярмоленко бесплатно, чтобы сэкономить 7 миллионов евро, которые полагаются украинцу в качестве зарплаты за следующий сезон.

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В "Фенербахче" украинец будет зарабатывать меньше - 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко хочет покинуть "Вест Хэм" в летнее межсезонье.

"Фенербахче" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Турции и в новом сезоне выступит в Лиге Европы.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля по 9 мая.

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

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Автор: Антон Дударь