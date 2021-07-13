31-летний вингер сборной Украины поборется за победу в престижной номинации.

Забитый мяч Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в первом туре Евро-2020 претендует на звание самого красивого на всем турнире.

Полузащитник "Вест Хэма" оказался в списке из десяти номинантов, выбранных УЕФА. Отдать голос за своего фаворита можно на официальном сайте организации.

В топ-10 по итогам турнира также попали голы итальянца Лоренцо Инсинье в ворота бельгийской команды в четвертьфинале, француза Поля Погба сборной Швейцарии в матче 1/8 финала, обладателя Золотого мяча-2018 Луки Модрича сборной Шотландии на групповом этапе, бельгийца Кевина Де Брюйне представителям Дании на групповом раунде, чеха Патрика Шика шотландцам в группе, датчанина Миккеля Дамсгора сборной Англии в полуфинале, испанца Альваро Мораты итальянцам в полуфинале и итальянца Федерико Кьезы испанцам в матче 1/2 финала, а также португальца Криштиану Роналду венгерской сборной в противостоянии группы F.

🚀 Will there be a better goal than THIS Andriy Yarmolenko golazo in the first round of games?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020pic.twitter.com/9hoOxy8wcH — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

А это все 10 голов, которые будут соревноваться за звание лучшего.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

Напомним, что УНИАН составил свой хит-парад лучших голов Евро-2020. Сам Ярмоленко попал в сферу интересов топ-клуба Турции.

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Сборная Украины на Евро-2020: результаты

В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.

Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию - 2:1.

В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.

В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.

В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.

В 1/4 финала сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.

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Автор: Артем Будрин