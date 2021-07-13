Андрей Ярмоленко все матчи Евро-2020 начинал с первых минут / фото REUTERS

Забитый мяч Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в первом туре Евро-2020 претендует на звание самого красивого на всем турнире.

Полузащитник "Вест Хэма" оказался в списке из десяти номинантов, выбранных УЕФА. Отдать голос за своего фаворита можно на официальном сайте организации.

В топ-10 по итогам турнира также попали голы итальянца Лоренцо Инсинье в ворота бельгийской команды в четвертьфинале, француза Поля Погба сборной Швейцарии в матче 1/8 финала, обладателя Золотого мяча-2018 Луки Модрича сборной Шотландии на групповом этапе, бельгийца Кевина Де Брюйне представителям Дании на групповом раунде, чеха Патрика Шика шотландцам в группе, датчанина Миккеля Дамсгора сборной Англии в полуфинале, испанца Альваро Мораты итальянцам в полуфинале и итальянца Федерико Кьезы испанцам в матче 1/2 финала, а также португальца Криштиану Роналду венгерской сборной в противостоянии группы F.

А это все 10 голов, которые будут соревноваться за звание лучшего.

Напомним, что УНИАН составил свой хит-парад лучших голов Евро-2020. Сам Ярмоленко попал в сферу интересов топ-клуба Турции.

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Автор: Артем Будрин