Рейтинг самых эффектных голов, которые были забиты на чемпионате Европы.

11 июля завершился чемпионат Европы по футболу, который впервые в истории проходил в одиннадцати разных странах.

В рамках турнира было забито 142 гола (11 из них - автоголы).

Редакция УНИАН выбрала десять лучших голов Евро-2020.

Топ-10 голов Евро-2020

Были близки к тому, чтобы войти в топ-10, но все же остались за пределами нашего рейтинга гол валлийца Аарона Рэмзи в матче с Турцией, а также первый гол Карима Бензема в матче 1/8 финала Франция - Швейцария.

10. Торган Азар (Бельгия - Португалия - 1:0)

На первый взгляд, гол Торгана Азара выглядит достаточно обычным дальним ударом - сильным, но не суперэффектным. Однако обратите внимание на траекторию полета мяча на повторе - бельгиец выкрутил сферу по уходящей от вратаря траектории, и в итоге голкиперу не хватило каких-то сантиметров, чтобы совершить сэйв.

9. Лоренцо Инсинье (Бельгия - Италия - 1:2)

Чемпионы Европы не остались без места в нашем хит-параде. Лоренцо Инсинье в четвертьфинале против Бельгии подхватил мяч в центре поля, обыграл соперника, продвинулся к штрафной и нанес великолепный обводящий удар под штангу. Без шансов даже для такого голкипера как Тибо Куртуа.

8. Криштиану Роналду (Венгрия - Португалия - 0:3)

Один из лучших футболистов мира на Евро-2020 чаще забивал с пенальти, чем с игры, но не уехал домой без красивого мяча. В стартовом туре португальцы играли с венграми и выдали прекрасную комбинацию, которая привела к голу. Криштиану Роналду отдал пас на Рафу Силву, получил обратную передачу, отдал еще один пас и вновь получил обратный, после чего обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.

7. Джердан Шакири (Швейцария - Турция - 3:1)

Лидер швейцарской сборной Джердан Шакири умеет забивать эффектно. На Евро-2016 его гол ударом через себя стал одним из самых красивых на турнире. Теперь Шакири вновь напомнил о себе, исполнив прекрасный обводящий удар в верхний угол ворот, да еще и с "нерабочей" правой ноги.

6. Андреас Кристенсен (Россия - Дания - 1:4).

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен своим эффектным голом помог Дании разгромить сборную России. Во втором тайме Кристенсен оказался первым на подборе и с разгона разрядил свою пушку. Получилось во всех смыслах мощно!

5. Ферран Торрес (Словакия - Испания - 0:5)

На Евро-2020 красивые голы чаще забивали ударами из-за пределов штрафной. Но этот был забит из пределов вратарской. Нападающий сборной Испании Ферран Торрес едва появился на поле и тут же сотворил шедевр. Он забил первым касанием и сделал это пяткой, замкнув передачу Пабло Сарабии.

4. Поль Погба (Франция - Швейцария - 3:3, 4:5 по пенальти)

Сборная Франции сенсационно покинула Евро-2020, уступив Швейцарии в 1/8 финала, но при этом отметилась потрясающим голом. Во втором тайме звезда "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обработал мяч, прилетевший к нему рикошетом от соперника, и ударом с дальней дистанции направил его в самую "девятку" ворот. Блеск.

3. Андрей Ярмоленко (Нидерланды - Украина - 3:2)

Первый и самый красивый гол сборной Украины на турнире, а также один из самых эффектных голов Евро-2020 был забит в первом туре группового этапа в матче против Нидерландов. УЕФА тогда даже задался вопросом: "А будет ли на Евро гол лучше?". Когда сборная Украины проигрывала со счетом 0:1, Ярмоленко сыграл в стеночку с Романом Яремчуком, продвинулся к штрафной и эффектно закрутил мяч в "девятку". Этот гол вернул сборную Украины в игру в том поединке, а также вошел в тройку наших призеров.

2. Лука Модрич (Хорватия - Шотландия - 3:1)

Гол Луки Модрича, возможно, не самый очевидный выбор для тройки призеров. И в то же время вряд ли можно не восхититься этим ударом. В матче с Шотландией Модрич получил пас от партнера, прицелился и первым же касанием нанес сложнейший по исполнению удар "шведой" (другими словами, внешней стороной стопы). Такие голы в футболе - редкость.

1. Патрик Шик (Шотландия - Чехия - 0:2)

Чешский нападающий Патрик Шик не только стал одним из двух лучших бомбардиров Евро-2020 наряду с Криштиану Роналду, забив 5 мячей, но и занял первое место в нашем рейтинге. В матче против Шотландии Шик заметил, что вратарь Дэвид Маршалл вышел далеко из ворот и первым же касанием с центра поля запустил мяч ему за шиворот. Это просто шик!

Евро-2020: итоги

Чемпионат Европы проходил с 11 июня по 11 июля в одиннадцати разных странах.

Победителем турнира стала сборная Италии, которая в финале в серии пенальти обыграла Англию. Итальянская сборная стала чемпионом Европы во второй раз в истории.

Полуфиналистами турнира стали сборные Испании и Дании.

Сборная Украины установила свой личный рекорд, впервые в истории дойдя до четвертьфинала.

142 гола - это новый рекорд чемпионатов Европы (предыдущий был установлен на Евро-2016 - 108 голов).

На Евро-2020 было забито 11 автоголов - это больше, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых.

Лучшим бомбардиром турнира стал Криштиану Роналду, который опередил Патрика Шика по дополнительному показателю.

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Авторы: Антон Дударь, Артем Будрин