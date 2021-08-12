Игроки записали видеообращение к тренеру, который покинул свой пост.

Игроки сборной Украины записали видеообращение к Андрею Шевченко, который 1 августа покинул пост главного тренера "желто-синих".

Видео было опубликовано на YouTube-канале vZbirna.

К тренеру обратились голкипер Георгий Бущан, защитник Эдуард Соболь, а также полузащитники Евгений Макаренко и Александр Зубков.

Футболисты поблагодарили тренера и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.

Читайте такжеШевченко покинул сборную Украины: СМИ назвали причины

Так, Бущан сказал:

"Хотел бы вам сказать огромное спасибо за ваше доверие, что дали мне шанс. Мне это очень приятно и льстит. Безумно рад был находиться рядом с вами, потому что вы мой кумир детства. Для меня было огромной мотивацией находиться рядом с вами.

Хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения и удачи в футбольной карьере в качестве тренера. Вы большой чемпион, хочу чтобы вы им были и в качестве тренера. Вы сдержали свое слово: заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать. Удачи вам, обнимаю очень крепко и надеюсь - до скорой встречи".

Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе из Лиги В в Лигу А. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить прописку лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

На Евро-2020 сборная Украины заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, затем в дополнительное время прошла в плей-офф Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступила Англии (0:4). Выход в 1/4 финала стал для "желто-синих" лучшим результатом на ЧЕ.

Ранее неоднократно сообщалось, что после работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер ранее заявлял, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в качестве тренера.

Автор: Антон Дударь