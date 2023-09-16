Сергей Сидорчук, который был капитаном столичного гранда, в начале сентября сменил клубную прописку.

Легенда киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко высказался о трансфере Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло".

Сидорчук, который был капитаном столичного гранда, в начале сентября сменил клубную прописку. Ярмоленко объяснил такое решение Сидорчука войной.

"Думаю, если бы не война, если бы его дети и жена могли быть в Киеве, он бы никуда не переходил. Сергей более десяти лет отдал "Динамо", и мы должны его за это поблагодарить. Он - мой друг, товарищ, капитан "Динамо", поэтому, конечно, для нас его переход – это проблема, ведь всегда трудно прощаться с лидерами как на футбольном поле, так и вне его. Но такова футбольная жизнь. Он принял такое решение, придется играть без него", - сказал Ярмоленко для сайта "Динамо".

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Трансфер Сидорчука в "Вестерло"

Сидорчук является воспитанником запорожского "Металлурга". В 2013 году Сидорчук перебрался в киевское "Динамо". В составе киевского гранда хавбек сыграл 327 матчей, в которых отметился 21 забитым голом.

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко заявил, что переход Сидорчука в "Вестерло" - позор.

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