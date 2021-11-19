Андрей Ярмоленко стал одним из двух лучших бомбардиров сборной по итогам года.

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в седьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром сборной Украины по итогам календарного года.

Об этом сообщает Sport.ua.

Таким образом, Ярмоленко повторил достижение легенды украинского футбола Андрея Шевченко, который также семь раз становился лучшим бомбардиром сборной по итогам года.

В 2021 году Ярмоленко забил за сборную Украины 6 голов. Он разделил лидерство по этому показателю с Романом Яремчуком.

Ранее в 2011, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах Ярмоленко единолично становился лучшим в сборной по количеству голов за год, а в 2015 году разделил первое место с Артемом Кравцом.

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Андрей Ярмоленко: статистика в сборной Украины

Ярмоленко выступает за "желто-синих" с 2009 года.

Он провел за сборную Украины 106 матчей (третий показатель в истории после Анатолия Тимощука, у которого 144 матча, и Андрея Шевченко - 111) и забил 44 гола (второй после Шевченко - 48).

Ярмоленко является рекордсменом сборной по количеству результативных действий - 68 (44 гола и 24 результативные передачи). Недавно он обошел Шевченко, у которого 48 голов и 13 голевых пасов (61).

Полузащитнику также принадлежит рекорд по количеству голов за сборную за один календарный год - 7 мячей.

Автор: Антон Дударь