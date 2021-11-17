Ярмоленко может перебраться в турецкую Суперлигу.

Нападающий сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По информации авторитетного ресурса Fanatik, услуги украинца предложены турецкому "Трабзонспору".

"Бордово-голубые" потеряли своего вингера Жервиньо, который выбыл на долгий срок из-за травмы крестообразных связок колена, и теперь ищут усиление на эту позицию.

Главный тренер турецкого клуба Абдулла Авчи изначально хотел видеть в своей команде на этой позиции Кристиана Тельо из "Бетиса" или форварда "Истанбула" Эдина Вишчу.

Читайте такжеКлуб лидера сборной Украины попал под санкции со стороны УЕФАОтмечается, что агенты предложили "Трабзонспору" Андрея Ярмоленко, который нуждается в игровой практике и может усилить позицию вингера в турецком клубе. К тому же, контракт украинца с "Вест Хэмом" истекает уже летом 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского нападающего в 4 миллиона евро.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Украинский форвард в 2018 году стал игроком "Вест Хэм Юнайтед", перейдя из дортмундской "Боруссии" за 22 млн фунтов стерлингов, плюс 3 млн фунтов могут быть выплачены в виде бонусов.

В нынешнем сезоне 32-летний украинец выходил в 7 матчах АПЛ, результативными действиями не отметился.

Всего за период карьеры в Лондоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 66 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Автор: Владимир Медяник