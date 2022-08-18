Наставник "Динамо" несмотря на поражение поблагодарил подопечных за самоотдачу.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение своих подопечных лиссабонской "Бенфике" в матче квалификации ЛЧ.

Цитирует 77-летнего румына официальный сайт "Динамо".

– Что вы думаете по поводу возможных трансферов "Бенфики" перед ответным матчем?

- Это не моя проблема. Возьмем, к примеру, Романа Яремчука. Если бы он играл в "Динамо", то был бы лучшим игроком, а в "Бенфике" он сидит на замене. В этом и разница... На самом деле сегодня наша команда показала хороший футбол как для тех кондиций, в которых находятся футболисты.

- Быстро пропущенный гол заставил вас как-то менять игровую схему, тактику игры?

- Как я уже сказал, мы должны были выпускать молодых игроков на поле. Ванату и Вивчаренко по 20 лет, Царенко – 18. Это слишком высокий уровень для футболистов, которые проводят свои первые матчи за основную команду, но при этом они получат хороший опыт. На этот момент особого выбора, прежде всего в атаке, у нас нет... Но, повторюсь, хоть мы и проиграли, но провели хороший матч, и футболисты показали свой максимум.

– Насколько вы довольны сегодняшней атмосферой?

- Атмосфера была фантастической. Спасибо всем, кто пришел на стадион. Надеюсь, зрители получили наслаждение от игры, - сказал Луческу на пресс-конференции.

Напомним, что ответный матч "Бенфики" и "Динамо" состоится в Португалии во вторник, 23 августа. Победитель противостояния португальского и украинского клубов выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда отправится в Лигу Европы.

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